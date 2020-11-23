Даниил МЕДВЕДЕВ: «Это была лучшая победа в моей жизни»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в финале Итогового турнира ATP.

«Думаю, что такая победа прибавит мне уверенности в себе в будущем. Пожалуй, это была лучшая победа в моей жизни. Это я даже не говорю о самом титуле. Выиграть Итоговый турнир, не проиграв ни одной встречи… Я знаю, что могу играть хорошо, но я бы не поверил, если бы мне сказали до старта турнира, что я стану чемпионом с пятью победами. Победителем первого розыгрыша в Лондоне стал Николай Давыденко и я могу только поблагодарить его за то, каким вдохновением для детей он был. Я не знал, что он комментировал мой матч, мне удалось пообщаться с ним после игры. Я был удивлен и очень счастлив, потому что он был одним из моих кумиров в детстве.

Когда я подавал на победу, то в моей голове было много мыслей. Как сделать так, чтобы не праздновать, если я выиграю. Как суметь собраться, если он сделает брейк. Подавать на матч – очень трудно, принимать на победу было бы легче. Почему я не праздную свой успех? Еще на US Open в прошлом году, когда у меня возникали эти моменты с болельщиками на трибунах и тогда я не праздновал победы. Я подумал, что это будет моя фишка, мне нравится. Конечно, эта победа значит для меня очень много. Она показала, что я способен хорошо играть, когда со мной все в порядке и физически, и психологически. Я знаю, что могу показывать такой уровень, просто нужно делать это чаще. Мне еще предстоит разобраться, как находить свой ритм по ходу крупных турниров быстрее, чем я делал это раньше. В этом сезоне это делать не получалось и это меня расстраивало. Когда получаешь такой заряд уверенности, то нужно еще выяснить, как удержать его», – сказал Медведев.