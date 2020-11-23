Как Медведев обыграл Тима. Финал итогового турнира ATP. Видеообзор матча

В воскресенье, 22 ноября, россиянин Даниил Медведев в финале мужского Итогового турнира одолел австрийца Доминика Тима и впервые выиграл данный турнир.
Даниил Медведев – Доминик Тим. Видеообзор матча
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Источник — ATP Tour
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