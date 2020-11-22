Даниил Медведев – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Итогового турнира ATP

  • 22.11.2020 13:21
  • 141 просмотр
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Даниил Медведев – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Доминик Тим и Даниил Медведев

22 ноября в Лондоне состоится финал мужского Итогового турнира (ATP Finals). 
 
В матче за титул сразятся Даниил Медведев из России и Доминик Тим из Австрии.
 
Матч начнется в 20:00 по Киеву.
   
Ранее теннисисты встречались на корте 4 раза, австриец выиграл три матча.
 
Отметим, что и Медведев, и Тим еще не побеждали на Итоговом турнире. Доминик в прошлом году проиграл в финале Стефаносу Циципасу.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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