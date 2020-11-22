Даниил Медведев – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 ноября в Лондоне состоится финал мужского Итогового турнира (ATP Finals).
В матче за титул сразятся Даниил Медведев из России и Доминик Тим из Австрии.
Матч начнется в 20:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались на корте 4 раза, австриец выиграл три матча.
Отметим, что и Медведев, и Тим еще не побеждали на Итоговом турнире. Доминик в прошлом году проиграл в финале Стефаносу Циципасу.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.