Даниил Медведев – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 ноября в Лондоне состоится финал мужского Итогового турнира (ATP Finals).



В матче за титул сразятся Даниил Медведев из России и Доминик Тим из Австрии.



Матч начнется в 20:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались на корте 4 раза, австриец выиграл три матча.



Отметим, что и Медведев, и Тим еще не побеждали на Итоговом турнире. Доминик в прошлом году проиграл в финале Стефаносу Циципасу.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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