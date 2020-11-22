ВИДЕО. Упражнения на подвижность. Цуренко готовится к новому сезону

Украинская теннисистка Леся Цуренко начала готовиться к сезону-2021.
Украинка активно тренируется в зале и на своей странице в инстаграме показала несколько упражнений.
«Некоторые упражнения на подвижность и укрепление верхней части тела», – написала теннисистка.
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Источник — Sport.ua
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