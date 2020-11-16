ФОТО. Цуренко объявила о начале предсезонной подготовки

Украинская теннисистка Леся Цуренко сообщила о том, что начинает подготовку к сезону-2021.
«Начинаем межсезонную подготовку сегодня», – написала Цуренко в инстаграме.
ФОТО. Цуренко объяснила, почему публикует столько откровенных снимков
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Источник — Instagram
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