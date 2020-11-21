ДЖОКОВИЧ: «Я играл хорошо, но Тим сыграл на фантастическом уровне»

Сербский теннисист – о причинах поражения в полуфинале Итогового турнира ATP

  • 21.11.2020 20:49
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ДЖОКОВИЧ: «Я играл хорошо, но Тим сыграл на фантастическом уровне»
© ATP. Новак Джокович и Доминик Тим

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале Итогового турнира ATP от Доминика Тима.
 
«То, что Доминику удалось сделать на тай-брейке третьего сета, – это было потрясающе. Я не думаю, что плохо отыграл тай-брейк, просто Тим сыграл на фантастическом уровне. Он хорошо пробивал по мячу, двигал меня по корту и открывал углы для себя. 
 
Что мне делать в такой ситуации? Я был очень близок к победе, но он заслужил победу. Могу только поздравить его с тем, какой фантастический матч он провел.
 
Я не выигрывал этот титул с 2015 года? Что ж, такое случается. Ты не можешь выигрывать все турниры. Очевидно, заканчивать сезон таким поражением – это разочарование для меня. Тем не менее я счастлив, что играю в теннис, я люблю эту профессию. 
 
Посмотрим, что принесет нам 2021 год. В какой-то мере это межсезонье будет отличаться от того, что было раньше. Уже скоро Открытый чемпионат Австралии, думаю, никому бы из нас не хотелось приезжать в Мельбурн раньше января», – сказал Джокович.

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Источник — Большой теннис Украины

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