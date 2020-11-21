Доминик Тим с 2019 года выиграл 9 из 12 матчей у Большой тройки

Доминик Тим обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP и улучшил статистику против Большой тройки.



На данный момент австриец выиграл как минимум по 5 матчей у Джоковича (5 из 12), Надаля (6 из 15) и Федерера (5 из 7) и стал лишь вторым теннисистом, кто может похвастаться подобным достижением. Первым, конечно же, был Энди Маррей.



Но еще более любопытна статистика Тима за последние два сезона. За это время он провел 12 матчей против Big Three и выиграл сразу 9 из них.