ФОТО. Когда до начала сезона далеко. Как проходит суббота Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина наслаждается отдыхом перед стартом нового сезона.
«Суббота нам к лицу», – подписала Элина публикацию в инстаграме.
Напомним, Свитолина завершила сезон в топ-5 мирового рейтинга.
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Источник — Instagram
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