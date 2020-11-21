Попытка номер три. Орлов еще раз сразится за титул на турнире ITF

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 399 АТР) вышел в финал одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.



В матче 1/2 финала Владислав обыграл Алдина Шеткича из Боснии и Герцеговины (№505 АТР).



Шарм-эш-Шейх. 1/2 финала

Владислав Орлов (Украина, 2) – Алдин Шеткич (Босния и Герцеговина) – 1:6, 6:4, 6:1



В матче за титул украинец сразится против Эрика Крепальди из Италии (№618 АТР), которого на прошлой неделе обыграл в полуфинале аналогичного турнира.

За последний месяц Орлов дважды играл в финалах подобных турниров.