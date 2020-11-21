Доминик Тим – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 ноября в Лондоне стартует стадия плей-офф мужского Итогового турнира (ATP Finals).



В первом полуфинале сразятся Новак Джокович (1-й номер посева) и Доминик Тим (3).



Матч начнется в 16:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались на корте 11 раз, серб выиграл 7 матчей.



В другом полуфинале сыграют Рафаэль Надаль (2) и Даниил Медведев (4).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ