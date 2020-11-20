Владислав Орлов снова вышел в полуфинал турнира ITF в Египте

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 399 АТР) вышел в полуфинал одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.
В матче 1/4 финала Владислав обыграл итальянца Франческо Вилардо (№712 АТР).
Шарм-эш-Шейх. 1/4 финала
Владислав Орлов (Украина, 2) – Франческо Вилардо (Чехия) – 6:3, 6:3
В полуфинале украинец сразится против шестого номера посева Алдина Шеткича из Боснии и Герцеговины (№505 АТР).
За последний месяц Орлов дважды играл в финалах аналогичных турниров.
Источник — Sport.ua
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