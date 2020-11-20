Рафаэль НАДАЛЬ: «Грустно вот так прощаться с Лондоном»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира ATP.



«В целом этот матч прошел очень хорошо для меня. В концовке второго сета завязалась борьба на моей подаче, хотя до этого я довольно комфортно проводил свои геймы. В тот момент все немного поменялось, я стал чуть хуже подавать. Но по итогу это был хороший поединок, потому что я вышел в полуфинал, а это важно для меня. В прошлом году мне немного не повезло, что я не попал в 1/2. Здесь всегда трудно выступать, потому что в конце сезона ты каждый день играешь с самыми лучшими теннисистами в мире. В этом году все обстоит несколько иначе. Это грустная ситуация, мы привыкли к фантастической атмосфере на этой арене. Грустно вот так прощаться с этим потрясающим местом, но такая уж обстановка во всем мире.



Что касается предстоящего поединка против Даниила Медведева, то я помню наш прошлогодний матч на этом корте. Думаю, что сама игра прошла на хорошем уровне, в конце мне действительно повезло, что он сделал несколько ошибок. Но в этом году все иначе. Он играет отлично сейчас. В прошлом сезоне к этому времени Медведев уже был уставшим морально. Мне кажется сейчас у него много уверенности в себе», – сказал Рафаэль.



Отметим, что предыдущий раз Надаль играл в полуфинале Итогового турнира пять лет назад.

Со следующего сезона ATP Finals переезжает в Турин (до 2025 года).