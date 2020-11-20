Рафаэль НАДАЛЬ: «Грустно вот так прощаться с Лондоном»

Испанцу непривычно играть без болельщиков

  • 20.11.2020 10:52
  • 761 просмотр
  • 0 комментариев
Рафаэль НАДАЛЬ: «Грустно вот так прощаться с Лондоном»
© ATP. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира ATP
 
«В целом этот матч прошел очень хорошо для меня. В концовке второго сета завязалась борьба на моей подаче, хотя до этого я довольно комфортно проводил свои геймы. В тот момент все немного поменялось, я стал чуть хуже подавать. Но по итогу это был хороший поединок, потому что я вышел в полуфинал, а это важно для меня. В прошлом году мне немного не повезло, что я не попал в 1/2. Здесь всегда трудно выступать, потому что в конце сезона ты каждый день играешь с самыми лучшими теннисистами в мире. В этом году все обстоит несколько иначе. Это грустная ситуация, мы привыкли к фантастической атмосфере на этой арене. Грустно вот так прощаться с этим потрясающим местом, но такая уж обстановка во всем мире.
 
Что касается предстоящего поединка против Даниила Медведева, то я помню наш прошлогодний матч на этом корте. Думаю, что сама игра прошла на хорошем уровне, в конце мне действительно повезло, что он сделал несколько ошибок. Но в этом году все иначе. Он играет отлично сейчас. В прошлом сезоне к этому времени Медведев уже был уставшим морально. Мне кажется сейчас у него много уверенности в себе», – сказал Рафаэль.
 
Отметим, что предыдущий раз Надаль играл в полуфинале Итогового турнира пять лет назад.

Со следующего сезона ATP Finals переезжает в Турин (до 2025 года).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности