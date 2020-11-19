Итоговый турнир ATP. Рублев хлопнул дверью, обыграв лидера групы

19 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



В первой встрече третьего тура группы Лондон-2020 лидер квартета Доминик Тим (3-й номер посева) уступил россиянину Андрею Рублеву (7).



Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 3

Доминик Тим (Австрия) – Андрей Рублев (Россия) – 2:6, 5:7



Это был седьмой очный матч теннисистов, россиянин добыл четвертую победу.



Отметим, что данная встреча не влияла на распределение мест в группе. Тим досрочно стал победителем и участником полуфинала, Рублев – не имел шансов на продолжение борьбы.



За вторую путевку в 1/2 финала от этой группы сразятся Рафаэль Надаль (2) и Стефанос Циципас (6). Тима в полуфинале ожидает встреча с Новаком Джоковичем (1) или Александром Зверевым (5).

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ