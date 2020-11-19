Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Финала ATP

  • 19.11.2020 14:21
  • 223 просмотра
  • 1 комментарий
Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль

19 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals). 
 
В пятницу борьбу завершит группа Лондон-2020. Во второй встрече игрового дня сыграют Рафаэль Надаль (2-й номер посева) и Стефанос Циципас (6).
 
Матч начнется в 22:00 по Киеву.
     
Ранее теннисисты встречались семь раз, грек выиграл всего один матч.
 
Отметим, что в этом квартете австриец Доминик Тим уже обеспечил себе первое место в группе, а россиянин Андрей Рублев лишился шансов на продолжение борьбы. Надаль и Циципас разыграют вторую путевку в плей-офф. Победитель этой встречи в полуфинале сразится против Даниила Медведева из России. 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Tospokitos
      Tospokitos, 19.11.2020 15:44
    0
    Думаю у Рафы проблем не должно быть. В полуфинале тоже
    Ссылка
    Tospokitos
      Tospokitos, 19.11.2020 15:44
    0
    Думаю у Рафы проблем не должно быть. В полуфинале тоже
    Ссылка
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