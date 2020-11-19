Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



В пятницу борьбу завершит группа Лондон-2020. Во второй встрече игрового дня сыграют Рафаэль Надаль (2-й номер посева) и Стефанос Циципас (6).



Матч начнется в 22:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались семь раз, грек выиграл всего один матч.



Отметим, что в этом квартете австриец Доминик Тим уже обеспечил себе первое место в группе, а россиянин Андрей Рублев лишился шансов на продолжение борьбы. Надаль и Циципас разыграют вторую путевку в плей-офф. Победитель этой встречи в полуфинале сразится против Даниила Медведева из России.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ