Доминик Тим – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



В пятницу борьбу завершит группа Лондон-2020. В первой встрече игрового дня сыграют Доминик Тим (3-й номер посева) и Андрей Рублев (7).



Матч начнется в 16:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались шесть раз, счет равный.



Отметим, что австриец уже обеспечил себе первое место в группе, а россиянин лишился шансов на продолжение борьбы. За вторую путевку в плей-офф от этого квартеты вечером сразятся Рафаэль Надаль (2) и Стефанос Циципас (6).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ