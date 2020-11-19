Доминик Тим – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
В пятницу борьбу завершит группа Лондон-2020. В первой встрече игрового дня сыграют Доминик Тим (3-й номер посева) и Андрей Рублев (7).
Матч начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались шесть раз, счет равный.
Отметим, что австриец уже обеспечил себе первое место в группе, а россиянин лишился шансов на продолжение борьбы. За вторую путевку в плей-офф от этого квартеты вечером сразятся Рафаэль Надаль (2) и Стефанос Циципас (6).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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