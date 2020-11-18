Итоговый турнир ATP. Медведев убрал Джоковича в двух сетах

Россиянин выиграл группу, Диего Шварцман лишился шансов на полуфинал

  • 18.11.2020 23:32
  • 1021 просмотр
  • 3 комментария
Итоговый турнир ATP. Медведев убрал Джоковича в двух сетах
© ATP. Даниил Медведев

18 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals). 
 
Во втором матче второго тура группы Токио-1970 Новак Джокович (1-й номер посева) проиграл Даниилу Медведеву (4).
 
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 2
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 3:6
 
Это была седьмая встреча теннисистов, Медведев выиграл в третий раз.
 
Победа Медведева означает, что он досрочно выиграл группу, а Диего Шварцман лишился шансов на выход в плей-офф. Новак Джокович и Александр Зверев в пятницу сразятся за вторую путевку в полуфинал, где победителя уже ждет австриец Доминик Тим.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 18.11.2020 23:48
    0
    Джок с Надалем выйдут со второго места в своих группах. Тут все просчитано, чтобы в полуфинале друг на друга не попасть. Пускай Медведь кость погрызет, в полуфинале его Рафа отстрапонит, уверен на все сто. Рафик любит натягивать Медведа
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 18.11.2020 23:46
    0
    Типа реванш за сборные
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 18.11.2020 23:37
    -4
    Саша Зардунов и остальная тролло-компания, просто в шоке от этого.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 18.11.2020 23:48
    0
    Джок с Надалем выйдут со второго места в своих группах. Тут все просчитано, чтобы в полуфинале друг на друга не попасть. Пускай Медведь кость погрызет, в полуфинале его Рафа отстрапонит, уверен на все сто. Рафик любит натягивать Медведа
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 18.11.2020 23:46
    0
    Типа реванш за сборные
    Ссылка
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