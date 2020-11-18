Итоговый турнир ATP. Медведев убрал Джоковича в двух сетах

18 ноября в Лондоне продолжился мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
Во втором матче второго тура группы Токио-1970 Новак Джокович (1-й номер посева) проиграл Даниилу Медведеву (4).
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 2
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 3:6
Это была седьмая встреча теннисистов, Медведев выиграл в третий раз.
Победа Медведева означает, что он досрочно выиграл группу, а Диего Шварцман лишился шансов на выход в плей-офф. Новак Джокович и Александр Зверев в пятницу сразятся за вторую путевку в полуфинал, где победителя уже ждет австриец Доминик Тим.
Источник — Sport.ua
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