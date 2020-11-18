Ортизеи. Марченко без борьбы вышел в четвертьфинал

Сегодня Илья Марченко во втором раунде хардового челленджера в помещении в итальянском Ортизеи должен был встречаться с Уго Гренье.
Однако француз не смог принять участие в матче по медицинским причинам. Марченко прошел в четвертьфинал без борьбы. Там он встретится с победителем матча Александр Мюллер (Франция) - Джей Кларк (Великобритания).
В первом раунде в Ортизеи Марченко обыграл австрийца Себастьяна Офнера.
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Источник — Sport.ua
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