Марченко уверенно стартовал на челленджере в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) стартовал с победы на челленджере в Ортизеи (Италия).



В первом круге украинец в двух сетах обыграл Себастьяна Офнера из Австрии (№158 ATP).



Ортизеи. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Себастьян Офнер (Австрия) – 7:6(4), 6:1



В следующем раунде Марченко сыграет против Уго Гренье из Франции (№251 ATP).