Марченко уверенно стартовал на челленджере в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) стартовал с победы на челленджере в Ортизеи (Италия).
В первом круге украинец в двух сетах обыграл Себастьяна Офнера из Австрии (№158 ATP).
Ортизеи. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Себастьян Офнер (Австрия) – 7:6(4), 6:1
В следующем раунде Марченко сыграет против Уго Гренье из Франции (№251 ATP).
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Источник — Sport.ua
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