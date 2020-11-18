Александр Зверев – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



В четверг борьбу продолжит группа Токио-1970. В первой встрече игрового дня сыграют Александр Зверев (5-й номер посева) и Диего Шварцман (8), которые проиграли первые матчи.



Матч начнется в 16:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались четыре раза, счет равный.

Во втором поединке игрового дня Новак Джокович (1) сразится против Даниила Медведева (4).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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