Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно, где Япония примет Украину

Стало известно, где Япония примет Украину в рамках Кубка Билли Джин Кинг, который ранее назывался Кубком Федерации.

Матчевая встреча в женском командном турнире запланирована на 5-6 февраля 2021 года. Всего в рамках плей-офф 16 сборных оспорят места в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022.

Эта встреча должна была состояться в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на следующий год.