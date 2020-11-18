Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно, где Япония примет Украину

Стало известно, где Япония примет Украину в рамках Кубка Билли Джин Кинг, который ранее назывался Кубком Федерации.
Матчевая встреча в женском командном турнире запланирована на 5-6 февраля 2021 года. Всего в рамках плей-офф 16 сборных оспорят места в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022.
Эта встреча должна была состояться в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на следующий год.
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Источник — Billie Jean King Cup
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