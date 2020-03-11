Матч Кубка Федерации Япония – Украина перенесен на неопределенный срок

Такая же судьба постигла финал турнира, который должен был состояться в Будапеште

  • 11.03.2020 18:10
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Матч Кубка Федерации Япония – Украина перенесен на неопределенный срок
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Матч Кубка Федерации Япония – Украина, который должен был состояться 17-18 апреля, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил президент ITF Дэвид Хаггерти.

Причиной послужило распространение коронавирусной инфекции по всей планете. От того, как будет развиваться ситуация, зависит определение новой даты.

Такая же судьба постигла финал турнира, который должен был состояться в Будапеште в период с 14 по 19 апреля.

Напомним, ранее правительство Украины ввело карантин на территории всей страны.

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Источник — Федерация тенниса Украины

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