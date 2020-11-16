Рейтинг WTA. Соболенко вошла в топ-10, у украинок без изменений

На минувшей неделе состоялся турнир WTA в Линце. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила на турнире, это позволило ей вернуться в топ-10 мирового рейтинга. Она сместила Серену Уильямс.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Ангелина Калинина улучшила свое положение на одну позицию, Снигур, Закарлюк, Киченок, Дема, Янчук и Поплавская потеряли позиции.
Украинки в рейтинге WTA
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Источник — WTA
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