Рейтинг WTA. Соболенко вошла в топ-10, у украинок без изменений

На минувшей неделе состоялся турнир WTA в Линце. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила на турнире, это позволило ей вернуться в топ-10 мирового рейтинга. Она сместила Серену Уильямс.



Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина улучшила свое положение на одну позицию, Снигур, Закарлюк, Киченок, Дема, Янчук и Поплавская потеряли позиции.

Украинки в рейтинге WTA