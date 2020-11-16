ФОТО. Шикарный вид: Марта Костюк наслаждается отдыхом на море

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк после завершения сезона 2020 года опубликовала в своем Instagram пляжное фото, сделанное в итальянском Палермо.
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Источник — Sport.ua
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