ФОТО. Шикарный вид: Марта Костюк наслаждается отдыхом на море

Украинская теннисистка порадовала подписчиков красивым фото из Палермо

  • 16.11.2020 05:10
  • 1527 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Шикарный вид: Марта Костюк наслаждается отдыхом на море
© Instagram. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк после завершения сезона 2020 года опубликовала в своем Instagram пляжное фото, сделанное в итальянском Палермо.

 

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 16.11.2020 06:06
    0
    Ну вид как вид. Что тут шикарного.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 16.11.2020 06:06
    0
    Ну вид как вид. Что тут шикарного.
    Ссылка
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