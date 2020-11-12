ФОТО. Марта Костюк кардинально сменила имидж

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк решилась на радикальную смену имиджа. Марта покрасила волосы в красно-розовый цвет.
«Счастье никогда не выходит из моды», — прокомментировала Костюк свежие фото.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.