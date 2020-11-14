Линц. Лидеры посева встретятся в финале

Арина Соболенко и Элиза Мертенс одержали непростые победы на стадии 1/2 финала

  • 14.11.2020 20:30
  • 324 просмотра
  • 1 комментарий
Линц. Лидеры посева встретятся в финале
© WTA. Арина Соболенко

В субботу, 14 ноября, состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA международной серии в Линце. 
 
По итогам сыгранных поединков лидеры посева встретятся в финале.  

Линц. 1/2 финала

 Арина Соболенко [1] –  Барбора Крейчикова – 7:5, 4:6, 6:3
 Екатерина Александрова [4] –  Элиза Мертенс [2] – 6:2, 1:6, 5:7

Ранее Арина и Элиза встречались пять раз, счет 3:2 в пользу представительницы Беларуси.

Напомним, Мертенс в первом круге обыграла украинку Ангелину Калинину.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ternow
      ternow, 14.11.2020 20:49
    0
    Молодец , Арина!
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    ternow
      ternow, 14.11.2020 20:49
    0
    Молодец , Арина!
    Ссылка
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