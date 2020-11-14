Линц. Лидеры посева встретятся в финале

В субботу, 14 ноября, состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA международной серии в Линце.
По итогам сыгранных поединков лидеры посева встретятся в финале.
Линц. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Барбора Крейчикова – 7:5, 4:6, 6:3
Екатерина Александрова [4] – Элиза Мертенс [2] – 6:2, 1:6, 5:7
Ранее Арина и Элиза встречались пять раз, счет 3:2 в пользу представительницы Беларуси.
Напомним, Мертенс в первом круге обыграла украинку Ангелину Калинину.
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Источник — Sport.ua
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