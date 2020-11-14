София. 19-летний Синнер в финале победил обидчика Марченко

Итальянец Янник Синнер (№44 ATP) стал победителем турнира ATP 250 в Софии.



В матче за титул 19-летний теннисист обыграл канадца Вашека Поспишила (№74 ATP), который еще в первом круге в матче-триллере выбил украинца Илью Марченко.



София. Финал

Янник Синнер (Италия) – Вашек Поспишил – 6:4, 3:6, 7:6(3)



Отметим, что Янник стал самым молодым чемпионом турнира ATP за 12 лет, выиграв дебютный матч за титул. Поспишил проиграл свой третий финал из трех.

Также Синнер стал шестым теннисистом, который выиграл дебютный титул в 2020-м году.