Не использовал шансы. Марченко обидно проиграл теннисисту из первой сотни

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проиграл матч первого круга на турнире ATP Tour 250 в Софии.
В стартовом матче основной сетки 33-летний Марченко в статусе лаки-лузера уступил Вашеку Поспишилу из Канады (№74 ATP).
София. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 2:6, 7:5, 6:7(5)
Отметим, что в третьем сете Марченко подавал на матч при счете 5:4, а на тай-брейке вел 4-0.
Во втором круге Поспишил сразится против четвертого сеяного Яна-Леннарда Штруффа из Германии.
Источник — Sport.ua
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