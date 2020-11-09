Не использовал шансы. Марченко обидно проиграл теннисисту из первой сотни

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проиграл матч первого круга на турнире ATP Tour 250 в Софии.



В стартовом матче основной сетки 33-летний Марченко в статусе лаки-лузера уступил Вашеку Поспишилу из Канады (№74 ATP).



София. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 2:6, 7:5, 6:7(5)

Отметим, что в третьем сете Марченко подавал на матч при счете 5:4, а на тай-брейке вел 4-0.



Во втором круге Поспишил сразится против четвертого сеяного Яна-Леннарда Штруффа из Германии.