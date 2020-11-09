Не использовал шансы. Марченко обидно проиграл теннисисту из первой сотни

Украинец в статусе лаки-лузера не смог обыграть Вашека Поспишила из Канады

  • 09.11.2020 16:30
  • 448 просмотров
  • 1 комментарий
Не использовал шансы. Марченко обидно проиграл теннисисту из первой сотни
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проиграл матч первого круга на турнире ATP Tour 250 в Софии.
 
В стартовом матче основной сетки 33-летний Марченко в статусе лаки-лузера уступил Вашеку Поспишилу из Канады (№74 ATP).
 
София. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 2:6, 7:5, 6:7(5)

Отметим, что в третьем сете Марченко подавал на матч при счете 5:4, а на тай-брейке вел 4-0.
 
Во втором круге Поспишил сразится против четвертого сеяного Яна-Леннарда Штруффа из Германии.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.11.2020 17:11
    +1
    Растерял все силы когда пародию на дзюбу снимал
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.11.2020 17:11
    +1
    Растерял все силы когда пародию на дзюбу снимал
    Ссылка
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