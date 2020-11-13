София. Определились финалисты турнира

Сегодня состоялись оба полуфинала турнира АТР на харде в помещении в Софии. В первом Янник Синнер обыграл пятого сеяного француза Адриана Маннарино – 6:3, 7:5.
Соперником итальянского вундеркинда по финалу станет канадец Вашек Поспишил. В своем полуфинале он в трех сетах обыграл еще одного француза, Ришара Гаске, со счетом 6:7 (6), 6:2, 6:0.
Финальный матч состоится в субботу, 14 ноября. Начало – в 15:00 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.