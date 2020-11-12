София. Стали известны участники полуфинальной стадии

В четверг, 12 ноября, состоялись матчи 1/4 финала на турнире ATP 250 в Софии.
Обидчик Ильи Марченко Вашек Поспишил продолжил победную серию и сыграет в полуфинале.
София. Четвертьфинал
Верхняя часть сетки
Адриан Маннарино [5] – Раду Албот – 6:2, 1:6, 6:3
Янник Синнер – Алекс де Минаур [3] – 6:7(3), 6:4, 6:1
Нижняя часть сетки
Вашек Поспишил – Джон Миллман [6] – 6:3, 6:2
Ришар Гаске – Сальваторе Карузо – 7:6(4), 7:5
Пары 1/2 финала
Адриан Маннарино [5] – Янник Синнер
Вашек Поспишил – Ришар Гаске
Источник — Sport.ua
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