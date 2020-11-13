Итоговый турнир ATP. Расписание на 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, на Итоговом турнире ATP в Лондоне в борьбу вступит группа Токио-1970, также состоятся парные встречи.
Понедельник, 16 ноября
14:00 по Киеву – парный матч
не ранее 16:00 – Новак Джокович – Диего Шварцман
20:00 – парный матч
не ранее 22:00 – Даниил Медведев – Александр Зверев
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Источник — ATP Tour
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