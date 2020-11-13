Итоговый турнир ATP. Расписание на 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, состоятся первые матчи в рамках Итогового турнира ATP в Лондоне.
В первый игровой день на корты выйдут представители группы Лондон-2020, также состоятся парные встречи.
Воскресенье, 15 ноября
14:00 по Киеву – парный матч
не ранее 16:00 – Доминик Тим – Стефанос Циципас
не ранее 20:00 – парный матч
не ранее 22:00 – Рафаэль Надаль – Андрей Рублев
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Источник — ATP Tour
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