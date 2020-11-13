Сергей Стаховский – Максимилиан Мартерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 13 ноября, лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) проведет третий поединок на челленджере в Братиславе.
В 1/4 финала Стаховский сыграет против Максимилиана Мартерера из Германии (№242 ATP), который заявлен на турнир по защищенному рейтингу.
Начало матча в 12:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались один раз, победил немец.
В полуфинале победитель встречи сразится против четвертого сеяного Антуана Оанга из Франции (№131 ATP), который преодолел четвертьфинальную стадию без борьбы.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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