Сергей Стаховский – Максимилиан Мартерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 13 ноября, лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) проведет третий поединок на челленджере в Братиславе.



В 1/4 финала Стаховский сыграет против Максимилиана Мартерера из Германии (№242 ATP), который заявлен на турнир по защищенному рейтингу.



Начало матча в 12:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались один раз, победил немец.



В полуфинале победитель встречи сразится против четвертого сеяного Антуана Оанга из Франции (№131 ATP), который преодолел четвертьфинальную стадию без борьбы.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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