Ангелина Калинина – Элиза Мертенс. Обзор матча в Линце

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) проиграла второй сеяной бельгийке Элизе Мертенс (№21 WTA) матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
Ангелина Калинина – Элиза Мертенс. Видеообзор матча
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.