ЗВОНАРЕВА: «Лет двадцать назад я тоже была в статусе перспективной»

Российская теннисистка – о матче с Мартой Костюк

  • 11.11.2020 12:58
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ЗВОНАРЕВА: «Лет двадцать назад я тоже была в статусе перспективной»
© Jimmie48 Photography. Вера Звонарева

Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева прокомментировала победу над Мартой Костюк в первом круге турнира в Линце.
 
«Я знала, что она хорошо играет и она боец на корте. Я тоже была в статусе перспективной теннисистки, наверное, лет двадцать назад. Я видела ее игру несколько раз, но никогда не тренировалась с ней. Я готовилась к сложному матчу и мне нужно было показывать свой лучший теннис, чтобы ее обыграть. Первый матч на турнире всегда непростой. В начале я не могла найти свой ритм, но по ходу у меня получилось играть лучше.
 
Когда я была в ее возрасте, все было по-другому. Я не знала, что такое играть в туре, у меня не было никакого опыта. Поначалу переход из юниорского во взрослый тур казался простым. Но мне не пришлось много играть на турнирах ITF, потому что я быстро перешла на уровень WTA. Я быстро поднялась в рейтинге. Ты не задумываешься о травмах и что этот подъем может остановиться. Сейчас уже понятно, что у каждого есть взлеты и падения, и с ними нужно научиться справляться.
 
Я получаю удовольствие от пребывания на корте и я хочу сыграть как можно больше матчей. Возможно, у меня осталось несколько месяцев, а, может, и несколько лет. Я не ограничиваю себя. Сегодня я играла против перспективной теннисистки, и мы провели отличный матч. После многих лет в туре, я чувствую себя в форме и ментально сильной. Во мне еще есть желание соревноваться. Возраст не имеет значение, если я продолжу мыслить так же. На корте ведь только два игрока», – сказала теннисистка из России.
 
Отметим, что Звонарева выиграла первый профессиональный титул за два года до рождения Марты Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

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