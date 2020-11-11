ЗВОНАРЕВА: «Лет двадцать назад я тоже была в статусе перспективной»

Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева прокомментировала победу над Мартой Костюк в первом круге турнира в Линце.



«Я знала, что она хорошо играет и она боец на корте. Я тоже была в статусе перспективной теннисистки, наверное, лет двадцать назад. Я видела ее игру несколько раз, но никогда не тренировалась с ней. Я готовилась к сложному матчу и мне нужно было показывать свой лучший теннис, чтобы ее обыграть. Первый матч на турнире всегда непростой. В начале я не могла найти свой ритм, но по ходу у меня получилось играть лучше.



Когда я была в ее возрасте, все было по-другому. Я не знала, что такое играть в туре, у меня не было никакого опыта. Поначалу переход из юниорского во взрослый тур казался простым. Но мне не пришлось много играть на турнирах ITF, потому что я быстро перешла на уровень WTA. Я быстро поднялась в рейтинге. Ты не задумываешься о травмах и что этот подъем может остановиться. Сейчас уже понятно, что у каждого есть взлеты и падения, и с ними нужно научиться справляться.



Я получаю удовольствие от пребывания на корте и я хочу сыграть как можно больше матчей. Возможно, у меня осталось несколько месяцев, а, может, и несколько лет. Я не ограничиваю себя. Сегодня я играла против перспективной теннисистки, и мы провели отличный матч. После многих лет в туре, я чувствую себя в форме и ментально сильной. Во мне еще есть желание соревноваться. Возраст не имеет значение, если я продолжу мыслить так же. На корте ведь только два игрока», – сказала теннисистка из России.



Отметим, что Звонарева выиграла первый профессиональный титул за два года до рождения Марты Костюк.