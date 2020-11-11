Ангелина Калинина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 11 ноября, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) сыграет матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.



В стартовом матче основной сетки украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против второй сеяной бельгийки Элизы Мертенс (№21 WTA).



Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча Кудерметова – Хаас. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



Во втором круге победительница встречи сыграет против россиянки Веры Звонаревой, которая ранее выбила украинку Марту Костюк.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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