ФОТО. «Это был непростой год». Ястремская подвела итоги сезона

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская подвела итог прошедшего сезона.
«Конец сезона стал разочарованием для меня. Это был непростой год. Сейчас время для отдыха, а затем скорее вернусь к работе, чтобы побеждать в 2021-м году! Спасибо всем, кто поддерживал меня несмотря ни на что», – написала Даяна в инстаграме.
Напомним, Ястремская снялась с парного разряда на турнире в Линце, где должна была выступить в дуэте с Мартой Костюк.
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Источник — Instagram
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