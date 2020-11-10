Грет МИННЕН: «Победа над Ястремской – одна из самых важных в этом году»

Бельгийская теннисистка – об успешном старте на соревнованиях в Линце

  • 10.11.2020 10:57
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Грет МИННЕН: «Победа над Ястремской – одна из самых важных в этом году»
© Jimmie48 Photography. Грет Миннен

Бельгийская теннисистка Грет Миннен прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской на турнире WTA в Линце.
 
«Это одна из самых важных побед для меня в этом году. Я не ожидала такого результата, потому что в последние недели не очень хорошо играла. После возобновления сезона было очень непросто, я одержала не так много побед. Я рада, что снова нашла свою игру и выигрываю матчи.
 
Я знала, что с самого начала встречи Ястремская будет стараться диктовать ход игры. Она очень агрессивно действует. Но она не совсем хорошо начала матч, однако затем стала лучше подавать, что помогло ей отыграться в первом сете. Я старалась оставаться спокойной и продолжать самой играть агрессивно. Думаю, у меня этого отлично получилось», – сказала бельгийка.

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Источник — Большой теннис Украины

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