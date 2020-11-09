Илья МАРЧЕНКО: «Меня ждет бессонная ночь»

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) прокомментировал поражение от канадца Вашека Поспишила (№74 ATP) в матче первого круга на турнире ATP Tour 250 в Софии.

Марченко проиграл Поспишилу в трех сетах — 2:6, 7:5, 6:7(5)

«Думаю, меня ждет еще одна бессонная ночь. Один на один с моим поражением, как всегда…», — написал Марченко.