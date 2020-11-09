Надаль превзошел феноменальное достижение Коннорса

Второй номер мирового рейтинге Рафаэль Надаль проводит 790-ю неделю подряд в топ-10 мирового рейтинга.
Таким образом, 34-летний испанец превзошел рекорд американца Джимми Коннорса, который не выпадал из десятки сильнейших 789 недель кряду.
Третье место по длительности нахождения в топ-10 занимает Роджер Федерер (734 недели). Также в первой пятерке Иван Лендл (619) и Пит Сампрас (565).
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Источник — ATP Tour
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