Рейтинг ATP. Стаховский близок к вылету из второй сотни

Даниил Медведев обошел Роджера Федерера

  • 09.11.2020 09:53
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Рейтинг ATP. Стаховский близок к вылету из второй сотни
© БТУ. Сергей Стаховский

Мужчины прошлую неделю провели на кортах Парижа, где прошел последний турнир серии Мастерс в 2020-м году.
 
Соревнования выиграл россиянин Даниил Медведев, который в финале обыграл немца Александра Зверева. Таким образом, Медведев обошел в рейтинге Роджера Федерера и повторил свое лучшее достижение в карьере. Зверев также поднимется выше, когда у Стефаноса Циципаса заберут очки за победу на Итоговом турнире-2019.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский находится все ближе к вылету из второй сотни, а Алексею Крутых дошли очки за полуфинал 15-тысячника ITF в Египте. У остальных изменения если и есть, то не очень существенные.  
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке ситуация прояснилась. Теперь мы знаем восьмого участника Итогового турнире, который 16 ноября стартует в Лондоне. Им стал аргентинец Диего Шварцман. Впрочем, до конца неизвестно, поедут ли в Лондон лидеры мирового рейтинга, список может немного измениться.
 
Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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