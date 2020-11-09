Рейтинг ATP. Стаховский близок к вылету из второй сотни

Мужчины прошлую неделю провели на кортах Парижа, где прошел последний турнир серии Мастерс в 2020-м году.
Соревнования выиграл россиянин Даниил Медведев, который в финале обыграл немца Александра Зверева. Таким образом, Медведев обошел в рейтинге Роджера Федерера и повторил свое лучшее достижение в карьере. Зверев также поднимется выше, когда у Стефаноса Циципаса заберут очки за победу на Итоговом турнире-2019.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский находится все ближе к вылету из второй сотни, а Алексею Крутых дошли очки за полуфинал 15-тысячника ITF в Египте. У остальных изменения если и есть, то не очень существенные.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке ситуация прояснилась. Теперь мы знаем восьмого участника Итогового турнире, который 16 ноября стартует в Лондоне. Им стал аргентинец Диего Шварцман. Впрочем, до конца неизвестно, поедут ли в Лондон лидеры мирового рейтинга, список может немного измениться.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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