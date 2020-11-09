Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В Линце постараюсь играть немного в другом стиле»

Украинка хочет выиграть заключительный турнир сезона

  • 09.11.2020 12:15
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В Линце постараюсь играть немного в другом стиле»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась ожиданиями перед стартом на турнире международной серии WTA в Линце.
 
«Это последний турнир в этом сезоне. Поэтому я собираюсь получить удовольствие от выступления в Линце. Я хочу выиграть этот турнир. 
 
Я также постараюсь играть немного в другом стиле. Мне действительно хотелось бы улучшить свою игру. Это трудно объяснить. Когда я буду идти вперед, то хочу пробовать разные вещи, чтобы играть лучше», – сказала Ястремская.
 
В первом круге Даяна сыграет против бельгийки Греетье Миннен.

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Источник — Большой теннис Украины

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