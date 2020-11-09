Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В Линце постараюсь играть немного в другом стиле»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась ожиданиями перед стартом на турнире международной серии WTA в Линце.



«Это последний турнир в этом сезоне. Поэтому я собираюсь получить удовольствие от выступления в Линце. Я хочу выиграть этот турнир.



Я также постараюсь играть немного в другом стиле. Мне действительно хотелось бы улучшить свою игру. Это трудно объяснить. Когда я буду идти вперед, то хочу пробовать разные вещи, чтобы играть лучше», – сказала Ястремская.



В первом круге Даяна сыграет против бельгийки Греетье Миннен.