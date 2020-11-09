Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 9 ноября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) сыграет матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
В стартовом матче 20-летняя украинка сразится против Грет Миннен из Бельгии (№110 WTA).
Встреча пройдет первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Во втором круге победительница матча встретится с Армони Тан (№240 WTA) или Барборой Крейчиковой (№74 WTA).
Источник — Sport.ua
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та хай би і вилетіла.
Ваша доброта безгранична
та хай би і вилетіла.
Ваша доброта безгранична
1) Две двойные
2) Две дикие НО, в т.ч. ужасная игра слета и удар в хрензнаеткуда когда соперница была была отыграна
3) Один тупой удар в сетку
Как следствие феерический слив своей подачи...
Ну что ж такое с тобой творится, Даяна?
Пропуляти в аути м'ячі на БП, як от тільки що - це норма, для Даяни
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