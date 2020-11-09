Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Линце

  • 09.11.2020 19:00
  • 10082 просмотра
  • 71 комментарий
Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская

В понедельник, 9 ноября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) сыграет матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
 
В стартовом матче 20-летняя украинка сразится против Грет Миннен из Бельгии (№110 WTA).
 
Встреча пройдет первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала матча – 19:00 по Киеву.

 
Ранее девушки между собой не играли.

 

Во втором круге победительница матча встретится с Армони Тан (№240 WTA) или Барборой Крейчиковой (№74 WTA).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:41
    0
    AleksMih, 09.11.2020 20:39
    olya403
    та хай би і вилетіла.
    Ваша доброта безгранична
    Це жіноча ревність;)
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:41
    0
    olya403, 09.11.2020 20:27
    та хай би і вилетіла. Може тоді задумається трохи і носа задирати перестане. Але я чомусь сумніваюся
    Якщо вона вилетить, Світоліна просяде,а Марта буде на межі сотні,то під час їхніх ігор буде по два три коментарі. Воно вам потрібно? У нас і так в країні мало хороших спортсменів. Потрібно вболівати і бажати вдачі.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 09.11.2020 20:39
    +2
    olya403
    та хай би і вилетіла.
    Ваша доброта безгранична
    Ссылка
    olya403
      olya403, 09.11.2020 20:27
    +2
    AleksMih, 09.11.2020 20:23
    С такой игрой она очень быстро из сотки вылетит , а не быстро из второй
    та хай би і вилетіла. Може тоді задумається трохи і носа задирати перестане. Але я чомусь сумніваюся
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    kollekciy
      kollekciy, 09.11.2020 20:27
    +2
    sv_2000, 09.11.2020 20:22
    С такой игрой про топ 50 только мечтать.
    Та, яж кажу, що Даяні треба на ITF 25 тис. повертатися, набирати практику. Бушар в минулому році до цього догралася.
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    Sergiy20
    online
      Sergiy20, 09.11.2020 20:26
    +2
    Від Даяни це була не гра, а якийсь суцільний жах😨😨😨 Років 5 тому Даяна мабуть грала краще за себе теперішню. 2020 рік для неї став роком повного регресу.
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:26
    +1
    AleksMih, 09.11.2020 20:23
    С такой игрой она очень быстро из сотки вылетит , а не быстро из второй
    Не вилетить бистро. Карантинне рахування очків не дасть.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 20:25
    +1
    Второй сет не смотрел практически, только по майскоре.... Я уже не очень молод, нервы берегу)) Примерно догадываюсь как все закончилось... Истерикой в стиле Даяны.. Шмяк в аут, шмяк в сетку от души, двойную небось, обов'язково
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:24
    +1
    Vladdal, 09.11.2020 20:20
    Всё, мучения окончены, можно ехать домой песенки петь...
    Про пісні вже не смішно,перемикайтеся на Дзюбу!
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 09.11.2020 20:24
    +2
    Бідна сітка. 8 подвійних, а скільки раз з гри хотіла порвати... Проте й аутів до дідька було... Ж-А-А-А-Х!
    Ссылка
    yura241268
    online
      yura241268, 09.11.2020 20:24
    +1
    подскажите что произошло? третий турнир все в первом круге.....
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    AleksMih
      AleksMih, 09.11.2020 20:23
    +3
    olya403, 09.11.2020 20:17
    це залежить, чого б я прагнула досягнути далі. Якщо Даяні так нормально, топ-30 чи топ-50 для неї достатньо, то, звісно, нема чого сильно напрягатися.
    С такой игрой она очень быстро из сотки вылетит , а не быстро из второй
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 09.11.2020 20:23
    +3
    Ну все, турнир выиграла , теперь можно записать пару клипов. Ждем песен ртом. Закончить игру двойной - это то НОВОЕ о чем говорила до турнира.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 20:22
    +2
    olya403, 09.11.2020 20:17
    це залежить, чого б я прагнула досягнути далі. Якщо Даяні так нормально, топ-30 чи топ-50 для неї достатньо, то, звісно, нема чого сильно напрягатися.
    С такой игрой про топ 50 только мечтать.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.11.2020 20:21
    +4
    Та з українок якій прогнозували найбільше шансів, най меньше геймів протрималась.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.11.2020 20:20
    +1
    Всё, мучения окончены, можно ехать домой песенки петь...
    Ссылка
    olya403
      olya403, 09.11.2020 20:20
    +1
    Завершила матч в своєму стилі))
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.11.2020 20:18
    +4
    Mazyr2412, 09.11.2020 20:07
    У Даяни криза жанру-старе не діє,а нового немає!
    Почему нет нового? Есть пара новых песен) Пусть Грите свой репчик зачитает- авось, та вся в ужасе убежит с корта
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 09.11.2020 20:17
    +1
    Вже третю ракетку розчохлила. Не подумав, що то у ракетці справа.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 09.11.2020 20:17
    +4
    Зараз без болі на гру Даяни дивитися не можна. Краще вимкнути трансляцію...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 19:17
    +6
    Пипец... Включил на начало 3-го гейма. И имел удовольствие в нем увидеть:
    1) Две двойные
    2) Две дикие НО, в т.ч. ужасная игра слета и удар в хрензнаеткуда когда соперница была была отыграна
    3) Один тупой удар в сетку
    Как следствие феерический слив своей подачи...
    Ну что ж такое с тобой творится, Даяна?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 19:44
    +5
    Для характеристики первого сета ничего кроме как неприличного слова, которое на "пи" начинается и на "здец" заканчивается, в голову не приходит
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.11.2020 20:21
    +4
    Та з українок якій прогнозували найбільше шансів, най меньше геймів протрималась.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.11.2020 20:18
    +4
    Mazyr2412, 09.11.2020 20:07
    У Даяни криза жанру-старе не діє,а нового немає!
    Почему нет нового? Есть пара новых песен) Пусть Грите свой репчик зачитает- авось, та вся в ужасе убежит с корта
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 09.11.2020 20:17
    +4
    Зараз без болі на гру Даяни дивитися не можна. Краще вимкнути трансляцію...
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 09.11.2020 20:14
    +4
    таке вражження ,шо Даяна абсолютно не відчуває мяча
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 09.11.2020 19:45
    +4
    Первый сет, полет нормальный. Новое очень нравится.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 09.11.2020 19:44
    +4
    1 сет жах но комент
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.11.2020 19:44
    +4
    Ясна річ, нічого не змінюється. Без нормального тренера і підготовки у Даяни тільки продовжиться регрес, про рух вперед навіть мови не може йти.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 19:22
    +4
    Первый мощный розыгрыш увидел, ну дай бог... А то что-то Даяна совсем тоскливо выглядит
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 19:15
    +4
    Яку нову гру, вона мала показати? Купу подвійних?
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 09.11.2020 19:15
    +4
    Куда лупит? Зачем лупит?
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 09.11.2020 20:23
    +3
    olya403, 09.11.2020 20:17
    це залежить, чого б я прагнула досягнути далі. Якщо Даяні так нормально, топ-30 чи топ-50 для неї достатньо, то, звісно, нема чого сильно напрягатися.
    С такой игрой она очень быстро из сотки вылетит , а не быстро из второй
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 09.11.2020 20:23
    +3
    Ну все, турнир выиграла , теперь можно записать пару клипов. Ждем песен ртом. Закончить игру двойной - это то НОВОЕ о чем говорила до турнира.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 09.11.2020 20:14
    +3
    Мозок відсутній як явище.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 20:03
    +3
    О положительном... Классное у Даяны платьице, симпотно она в нем выглядит... Про остальное лучше помолчать... Всем пока!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.11.2020 20:00
    +3
    Venesuela, 09.11.2020 19:58
    Підскажить будь ласка де є нормальна трансляція
    Я тут смотрю http://live.jokerswidget.com/freelivematch/8333921602424550.html
    Ссылка
    olya403
      olya403, 09.11.2020 19:49
    +3
    Феєрія продовжується
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 19:42
    +3
    Даяна у сетки.... Федерер нервно курит
    Ссылка
    olya403
      olya403, 09.11.2020 19:37
    +3
    AleksMih, 09.11.2020 19:26
    Не наезжайте раньше времени, 3-4 первых гейма это окончание разминки, даже у мужчин кривые-косые
    тобто, програти дві свої подачі - це нормально? Причому далеко не топовому гравцю.
    Пропуляти в аути м'ячі на БП, як от тільки що - це норма, для Даяни
    Ссылка
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