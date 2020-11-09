Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 9 ноября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) сыграет матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.



В стартовом матче 20-летняя украинка сразится против Грет Миннен из Бельгии (№110 WTA).



Встреча пройдет первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала матча – 19:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.

Во втором круге победительница матча встретится с Армони Тан (№240 WTA) или Барборой Крейчиковой (№74 WTA).

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