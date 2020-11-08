Илья МАРЧЕНКО: «Мне есть чем обыгрывать Поспишила. Это не Симон»

Украинский теннисист – о турнире ATP в Софии

  • 08.11.2020 22:18
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Илья МАРЧЕНКО: «Мне есть чем обыгрывать Поспишила. Это не Симон»
© Sofia Open. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко в комментарии Sport.ua рассказал о четырех личных победах на турнире ATP в Софии, о причинах проигрыша в финале квалификации и о первом сопернике в основной сетке.
 
- Моя первая победа в Софии – это то, что я попал в список участников, потому что когда я летел, то был еще 7-м в ауте. Вторая – негативный тест на COVID-19. До получения результата нельзя было выходить из комнаты. Третья – победа над Коваликом в первом круге квалификации. И четвертая – это то, что я попал по лаки-лузеру в основную сетку
 
- Насколько приятнее играть здесь после челленджеров?
- Намного, организацию не сравнить. Единственное, что напрягает – это более жесткие меры предосторожности против «короны». Вроде того, что нельзя никуда выходить и первый тест надо было ждать в комнате отеля.
 
Я, конечно, давно не играл турниры АТР, но даже среди остальных София – очень хороший турнир.
 
- Что не получилось в поединке с Симоном?
- Он меня переиграл по всем статьям. Это такой игрок, которого я бы не хотел встретить и в лучшие свои годы. Еще и подачу в последнее время не могу найти, она мне не помогает. Ну и уровень его как игрока в целом выше, чем мой. Будем откровенны, тем более сейчас.
 
- Что можете сказать о предстоящем противостоянии с канадцем Вашеком Поспишилом в первом круге основы?
- Поспишил – совершенно другой игрок. Против него мне есть чем играть, есть чем его обыгрывать. В последнее время он неплохо выступает, но я надеюсь, что у меня будут завтра шансы. И я постараюсь их использовать.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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