Марченко проиграл первому сеяному финал квалификации в Софии

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проиграл финальный матч квалификации на турнире ATP Tour 250 в Софии.
В поединке за выход в основу 33-летний украинец в двух сетах уступил первому номеру посева 35-летнему французу Жилю Симону (№59 ATP).
София. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Жиль Симон (Франция) – 2:6, 3:6
Напомним, в первом раунде отбора Марченко обыграл Йозефа Ковалика из Словакии.
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Источник — Sport.ua
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