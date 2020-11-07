София. Марченко вышел в финал квалификации

Сегодня Илья Марченко в первом раунде квалификации турнира АТР в Софии встречался с шестым номером посева квалификации Йозефом Коваликом.

Украинец одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 36 минут.

Квалификация. Полуфинал

Илья Марченко (Украина) – Йозеф Ковалик (Словакия) – 7:5, 6:3

Последним препятствием Марченко на пути в основную сетку турнира в Софии будет первый номер посева квалификации, француз Жиль Симон.