София. Марченко вышел в финал квалификации

Украинец обыграл Йозефа Ковалика

  • 07.11.2020 17:45
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София. Марченко вышел в финал квалификации
© ATP. Илья Марченко

Сегодня Илья Марченко в первом раунде квалификации турнира АТР в Софии встречался с шестым номером посева квалификации Йозефом Коваликом.

Украинец одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 36 минут.

Квалификация. Полуфинал

Илья Марченко (Украина) – Йозеф Ковалик (Словакия) – 7:5, 6:3

Последним препятствием Марченко на пути в основную сетку турнира в Софии будет первый номер посева квалификации, француз Жиль Симон.

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Источник — Sport.ua

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