ЗАВАЦКАЯ: «Хорошо, что этот непонятный сезон близится к завершению»

Украинская теннисистка – о выступлениях на турнире в Линце

  • 08.11.2020 21:42
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ЗАВАЦКАЯ: «Хорошо, что этот непонятный сезон близится к завершению»
© Jimmie48 Photography. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в комментарии Sport.ua рассказала о снятии с финала квалификации в Линце, где она уступила своей соотечественнице Ангелине Калининой.
 
«Хочу сказать, что сейчас не чувствую себя здоровой на 100%, это продолжается определенное время.
 
Ангелина провела сегодня великолепный матч, играла на высоком уровне. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, я смогу сыграть лучше. Но все же теннис меня не отпускает сегодня на отдых, потому что я завтра буду играть в основной сетке как лаки-лузер.
 
Хорошо, что этот непонятный сезон близится к завершению и у меня будет возможность позаботиться о своем здоровье. Надеюсь, что мой организм позволит мне бороться», - сказала Катарина.
 
Напомним, в основной сетке турнира Завацкая сыграет против россиянки Варвары Грачевой.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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