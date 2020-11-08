ЗАВАЦКАЯ: «Хорошо, что этот непонятный сезон близится к завершению»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в комментарии Sport.ua рассказала о снятии с финала квалификации в Линце, где она уступила своей соотечественнице Ангелине Калининой.



«Хочу сказать, что сейчас не чувствую себя здоровой на 100%, это продолжается определенное время.



Ангелина провела сегодня великолепный матч, играла на высоком уровне. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, я смогу сыграть лучше. Но все же теннис меня не отпускает сегодня на отдых, потому что я завтра буду играть в основной сетке как лаки-лузер.



Хорошо, что этот непонятный сезон близится к завершению и у меня будет возможность позаботиться о своем здоровье. Надеюсь, что мой организм позволит мне бороться», - сказала Катарина.



Напомним, в основной сетке турнира Завацкая сыграет против россиянки Варвары Грачевой.