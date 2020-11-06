Стали известны полуфиналисты Мастерса в Париже

В пятницу, 6 ноября, на Мастерсе в Париже состоялись матчи 1/4 финала.



Второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль добыл еще одну волевую победу, отыгравшись после проигрыша первого сета в матче против соотечественника Пабло Карреньо-Бусты. Ранее Рафа по такому же сценарию обыграл Фелисиано Лопеса.



Опытный канадский теннисист Милош Раонич сумел отыграться со счета 1:5 на тай-брейке третьего сета в противостоянии с 22-летним Уго Умбером из Франции.



Аргентинец Диего Шварцман хоть и проиграл россиянину Даниилу Медведеву, но все же стал восьмым участником Итогового турнира ATP, который 16 ноября стартует в Лондоне.



В заключительном матче скандальный немец Александр Зверев одолел швейцарца Стэна Вавринку.



Париж, 1/4 финала



Верхняя часть сетки

Рафаэль Надаль [1] – Пабло Карреньо-Буста [9] – 4:6, 7:5, 6:1

Александр Зверев [4] – Стэн Вавринка [12] – 6:3, 7:6(1)



Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [3] – Диего Шварцман [6] – 6:3, 6:1

Милош Раонич [10] – Уго Умбер – 6:3, 3:6, 7:6 (7)



Пары 1/2 финала

Рафаэль Надаль [1] – Александр Зверев [4]

Даниил Медведев [3] – Милош Раонич [10]