Стали известны полуфиналисты Мастерса в Париже

На стадии 1/4 финала состоялись несколько камбэков

  • 06.11.2020 23:46
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Стали известны полуфиналисты Мастерса в Париже
© ATP. Рафаэль Надаль

В пятницу, 6 ноября, на Мастерсе в Париже состоялись матчи 1/4 финала. 
 
Второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль добыл еще одну волевую победу, отыгравшись после проигрыша первого сета в матче против соотечественника Пабло Карреньо-Бусты. Ранее Рафа по такому же сценарию обыграл Фелисиано Лопеса.
 
Опытный канадский теннисист Милош Раонич сумел отыграться со счета 1:5 на тай-брейке третьего сета в противостоянии с 22-летним Уго Умбером из Франции.
 
Аргентинец Диего Шварцман хоть и проиграл россиянину Даниилу Медведеву, но все же стал восьмым участником Итогового турнира ATP, который 16 ноября стартует в Лондоне.  
 
В заключительном матче скандальный немец Александр Зверев одолел швейцарца Стэна Вавринку.
 
Париж, 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Рафаэль Надаль [1] –  Пабло Карреньо-Буста [9] – 4:6, 7:5, 6:1
 Александр Зверев [4] Стэн Вавринка [12] – 6:3, 7:6(1)
 
Нижняя часть сетки

 Даниил Медведев [3] Диего Шварцман [6] – 6:3, 6:1
 Милош Раонич [10] –  Уго Умбер – 6:3, 3:6, 7:6 (7)
 
Пары 1/2 финала

 Рафаэль Надаль [1] –  Александр Зверев [4]
 Даниил Медведев [3] –  Милош Раонич [10]

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Источник — Sport.ua

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