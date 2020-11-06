Владимир КОСТЕВИЧ: «Не так я мечтал начать карьеру в Динамо»

28-летний новичков «Динамо» Владимир Костевич рассказал о своей травме, которую он получил, едва перейдя в украинский клуб.

«Не так я планировал и мечтал начать свою карьеру в «Динамо, но, к сожалению, травмы — это часть футбола, и чтобы травмироваться, не нужно провести много времени в команде, это происходит за доли секунды, и может случиться на одной из первых тренировок в новом клубе. Я был прооперирован и это только первый этап, дальше — настойчивый и тяжелый труд на пути к возвращению. Уверен, что этот опыт пойдет мне на пользу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться еще сильнее. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которая дает мне силы и мотивирует в этот непростой период. До встречи на футбольных полях!», — написал Костевич.