Владимир КОСТЕВИЧ: «Не так я мечтал начать карьеру в Динамо»

28-летний новичков «Динамо» Владимир Костевич рассказал о своей травме, которую он получил, едва перейдя в украинский клуб.
«Не так я планировал и мечтал начать свою карьеру в «Динамо, но, к сожалению, травмы — это часть футбола, и чтобы травмироваться, не нужно провести много времени в команде, это происходит за доли секунды, и может случиться на одной из первых тренировок в новом клубе. Я был прооперирован и это только первый этап, дальше — настойчивый и тяжелый труд на пути к возвращению. Уверен, что этот опыт пойдет мне на пользу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться еще сильнее. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которая дает мне силы и мотивирует в этот непростой период. До встречи на футбольных полях!», — написал Костевич.
Не так я планував і мріяв розпочати свою кар‘єру у @fc_dynamo_kyiv , але на жаль, травми - це частина футболу і щоб травмуватись, не потрібно провести багато часу в команді, це стається за долі секунди, і може трапитись на одному з перших тренувань в новому клубі. Я був прооперований і це тільки перший етап, далі - наполеглива і важка праця на шляху до повернення. Впевнений, що цей досвід піде мені на користь і я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутись ще сильнішим. Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили і мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.