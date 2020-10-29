Новичок Динамо Костевич пропустит примерно полгода после операции

26 октября новичок «Динамо» Владимир Костевич прибыл в Германию, где перенесет операцию на крестообразных связках колена.

Сама операция назначена на пятницу, 30 октября. Она пройдет в одной из клиник Мюнхена.

После этого Костевича ждет длительный период восстановления. По прогнозам врачей, оно займет примерно 6 месяцев. Таким образом, раньше 2021 года защитник в игру точно не вернется.