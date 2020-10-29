Новичок Динамо Костевич пропустит примерно полгода после операции

Защитник перенесет операцию на колене

  • 29.10.2020 16:20
  • 1285 просмотров
  • 11 комментариев
Новичок Динамо Костевич пропустит примерно полгода после операции
© ФК Лех. Владимир Костевич

26 октября новичок «Динамо» Владимир Костевич прибыл в Германию, где перенесет операцию на крестообразных связках колена.

Сама операция назначена на пятницу, 30 октября. Она пройдет в одной из клиник Мюнхена.

После этого Костевича ждет длительный период восстановления. По прогнозам врачей, оно займет примерно 6 месяцев. Таким образом, раньше 2021 года защитник в игру точно не вернется.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Ilya
    online
      Ilya , 29.10.2020 17:58
    0
    ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 17:27
    Неважно, свободный он агент или нет. Поражает что подписали игрока с травмой, который не может помочь команде
    Травму уже в ДК получил.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 17:27
    0
    Hemingway, 29.10.2020 16:40
    він вільним агентом прийшов
    Неважно, свободный он агент или нет. Поражает что подписали игрока с травмой, который не может помочь команде
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 29.10.2020 17:07
    -2
    Классный трансфер, молодцы
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.10.2020 17:02
    +2
    Hemingway, 29.10.2020 16:40
    він вільним агентом прийшов
    для чого такий вiльний агент?
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 29.10.2020 16:53
    -1
    Да это трансфер ГОДА))))))) жаль Парня(
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    Ilya
    online
      Ilya , 29.10.2020 16:49
    0
    Свободный агент - беда ДК.
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    Hemingway
    online
      Hemingway, 29.10.2020 16:40
    +4
    Павел СН, 29.10.2020 16:36
    зачем покупать 27-летнего посредственного игрока?Он что,лучше тех,кто есть в клубе?
    очень сильно сомневаюсь
    він вільним агентом прийшов
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.10.2020 16:36
    -2
    зачем покупать 27-летнего посредственного игрока?Он что,лучше тех,кто есть в клубе?
    очень сильно сомневаюсь
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 29.10.2020 16:31
    0
    ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 16:25
    Трансферы Динамо, это просто пипец какой то... Неужели покупая Костевича, не знали что он травмирован и не сможет помочь команде?? Я просто в шоке от этого разгильдяйства...
    Казалось что в Динамо все потихоньку налаживается, но последние события показывают, что все как и было.. Конечно, Луческу намного квалифицированнее лесиков, но в самом клубе ничего не меняется. Никого не продали, никого приличного не купили. Если сейчас начнут терять очки в чемпионате, а ведь начнут, потому что все почуют слабину, то будет тот же итог, что у лесиков.
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    sadandr
      sadandr, 29.10.2020 16:25
    +2
    тобто майже до кінця сезону...
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    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 16:25
    +2
    Трансферы Динамо, это просто пипец какой то... Неужели покупая Костевича, не знали что он травмирован и не сможет помочь команде?? Я просто в шоке от этого разгильдяйства...
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 29.10.2020 16:40
    +4
    Павел СН, 29.10.2020 16:36
    зачем покупать 27-летнего посредственного игрока?Он что,лучше тех,кто есть в клубе?
    очень сильно сомневаюсь
    він вільним агентом прийшов
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.10.2020 17:02
    +2
    Hemingway, 29.10.2020 16:40
    він вільним агентом прийшов
    для чого такий вiльний агент?
    Ссылка
    sadandr
      sadandr, 29.10.2020 16:25
    +2
    тобто майже до кінця сезону...
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 16:25
    +2
    Трансферы Динамо, это просто пипец какой то... Неужели покупая Костевича, не знали что он травмирован и не сможет помочь команде?? Я просто в шоке от этого разгильдяйства...
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 29.10.2020 17:58
    0
    ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 17:27
    Неважно, свободный он агент или нет. Поражает что подписали игрока с травмой, который не может помочь команде
    Травму уже в ДК получил.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 17:27
    0
    Hemingway, 29.10.2020 16:40
    він вільним агентом прийшов
    Неважно, свободный он агент или нет. Поражает что подписали игрока с травмой, который не может помочь команде
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 29.10.2020 16:49
    0
    Свободный агент - беда ДК.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 29.10.2020 16:31
    0
    ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 16:25
    Трансферы Динамо, это просто пипец какой то... Неужели покупая Костевича, не знали что он травмирован и не сможет помочь команде?? Я просто в шоке от этого разгильдяйства...
    Казалось что в Динамо все потихоньку налаживается, но последние события показывают, что все как и было.. Конечно, Луческу намного квалифицированнее лесиков, но в самом клубе ничего не меняется. Никого не продали, никого приличного не купили. Если сейчас начнут терять очки в чемпионате, а ведь начнут, потому что все почуют слабину, то будет тот же итог, что у лесиков.
    Ссылка
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