Новичок Динамо Костевич пропустит примерно полгода после операции

26 октября новичок «Динамо» Владимир Костевич прибыл в Германию, где перенесет операцию на крестообразных связках колена.
Сама операция назначена на пятницу, 30 октября. Она пройдет в одной из клиник Мюнхена.
После этого Костевича ждет длительный период восстановления. По прогнозам врачей, оно займет примерно 6 месяцев. Таким образом, раньше 2021 года защитник в игру точно не вернется.
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Источник — ФК Динамо Киев
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очень сильно сомневаюсь
очень сильно сомневаюсь
очень сильно сомневаюсь
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