Владимир ГОМЕНЮК: «Луческу привил Динамо уверенность в себе»

Бывший нападающий сборной Украины Владимир Гоменюк прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Барселоны» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— «Динамо» — молодцы. При любом счете они бились до конца. Как показал матч, могли сыграть вничью и даже победить.

— Каковы ваши впечатления от «Барселоны» в целом и Месси в частности?

— У них очень хорошо заметно, что произойдет смена поколений. Месси, скорее всего, покинет команду. Поэтому Куман выпускает молодых, доверяет им. Думаю, в ближайшей перспективе еще докупят нескольких молодых талантливых исполнителей — чтобы через год-два построить более стабильную команду.

— В Киеве можем зацепиться за очки с такой «Барселоной»?

— Конечно, можем. И в среду могли. «Мистер» привил команде уверенность в себе, динамовцы никого не боятся. Кто бы ни выходил в составе — играет уверенно.