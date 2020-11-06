Владимир ГОМЕНЮК: «Луческу привил Динамо уверенность в себе»

Специалист поделился мнением о поражении киевской команды от каталонской «Барселоны» (1:2)

  • 06.11.2020 08:04
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Владимир ГОМЕНЮК: «Луческу привил Динамо уверенность в себе»
© ФК Верес Ровно. Владимир Гоменюк

Бывший нападающий сборной Украины Владимир Гоменюк прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Барселоны» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— «Динамо» — молодцы. При любом счете они бились до конца. Как показал матч, могли сыграть вничью и даже победить.

— Каковы ваши впечатления от «Барселоны» в целом и Месси в частности?
— У них очень хорошо заметно, что произойдет смена поколений. Месси, скорее всего, покинет команду. Поэтому Куман выпускает молодых, доверяет им. Думаю, в ближайшей перспективе еще докупят нескольких молодых талантливых исполнителей — чтобы через год-два построить более стабильную команду.

— В Киеве можем зацепиться за очки с такой «Барселоной»?
— Конечно, можем. И в среду могли. «Мистер» привил команде уверенность в себе, динамовцы никого не боятся. Кто бы ни выходил в составе — играет уверенно.

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Источник — Футбол 24

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