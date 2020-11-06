Владимир ГОМЕНЮК: «Луческу привил Динамо уверенность в себе»

Бывший нападающий сборной Украины Владимир Гоменюк прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Барселоны» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
— «Динамо» — молодцы. При любом счете они бились до конца. Как показал матч, могли сыграть вничью и даже победить.
— Каковы ваши впечатления от «Барселоны» в целом и Месси в частности?
— У них очень хорошо заметно, что произойдет смена поколений. Месси, скорее всего, покинет команду. Поэтому Куман выпускает молодых, доверяет им. Думаю, в ближайшей перспективе еще докупят нескольких молодых талантливых исполнителей — чтобы через год-два построить более стабильную команду.
— В Киеве можем зацепиться за очки с такой «Барселоной»?
— Конечно, можем. И в среду могли. «Мистер» привил команде уверенность в себе, динамовцы никого не боятся. Кто бы ни выходил в составе — играет уверенно.
Источник — Футбол 24
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